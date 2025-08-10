Konya'da acı olay: İki kız kardeş, girdiği suda boğuldu

Haberin Devamı

Balatini Mağarası yakınlarında, ailesiyle pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16), serinlemek için suya girdi.

İki kardeşin gözden kaybolması üzerine, ailenin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Kayalıkların yamacındaki düdenin içinde arama yapan ekipler, kız çocuklarının cesedine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.