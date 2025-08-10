×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da acı olay: İki kız kardeş, girdiği suda boğuldu

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Boğulma#Konya Haberler
Konyada acı olay: İki kız kardeş, girdiği suda boğuldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 18:37

Konya'nın Derebucak ilçesinde, Çamlık Mağaraları Milli Parkı'nda, bir kayalığın yamacındaki akarsuların oluşturduğu düdene giren iki kız kardeş hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Balatini Mağarası yakınlarında, ailesiyle pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ve Sariye Nur O. (16), serinlemek için suya girdi.

İki kardeşin gözden kaybolması üzerine, ailenin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi sevk edildi.

Konyada acı olay: İki kız kardeş, girdiği suda boğuldu

Kayalıkların yamacındaki düdenin içinde arama yapan ekipler, kız çocuklarının cesedine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözden KaçmasınYürek yakan olay 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Yürek yakan olay! 15 gün sonra düğünleri vardı: Nişanlı çifti ölüm ayırdı...Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİlk yerli sondaj gemisi Fatihin kaptanını yıkan olay 12 yaşındaki oğlunu kaybettiİlk yerli sondaj gemisi Fatih'in kaptanını yıkan olay! 12 yaşındaki oğlunu kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Boğulma#Konya Haberler

BAKMADAN GEÇME!