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Konya'da acı olay! Anne ile oğlu yangında hayatını kaybetti

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#Konya#Kulu#Yangın
Konyada acı olay Anne ile oğlu yangında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:05

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ile oğlu Enes Yıldırım (42), yaşamını yitirdi.

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Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı.

Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#Konya#Kulu#Yangın

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