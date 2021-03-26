MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKonya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
GeriGündem Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 09:41 | Son Güncelleme:

Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Konya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 8 ilçede yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Konya'da 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. İlçe merkezlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir, Derebucak, Seydişehir, Bozkır, Karapınar, Taşkent, Hadim ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verilirken, dersler uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi