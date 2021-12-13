Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun hakim karsına çıkacak

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Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile ile konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos'ta özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.

4 AYRI SUÇTAN HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Mehmet Altun'un da bulunduğu toplam 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Mehmet Altun hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. Ayrıca olayın ardından evin bazı noktalarına yanında getirdiği bidondaki benzini döküp ateşe verdiği iddiasıyla 'yakarak mala zarar verme' suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığı' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan da 5 yıldan 8 yıla kadar yargılanması talep edildi.

İddianamede Mehmet Altun'u azmettirdiği öne sürülen ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanıklardan eniştesi Lütfi Keleş, ablası Ayşe Keleş, yeğeni Ali Keleş, Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Veli Keleş, Veli Keleş, akrabaları Ali Keleş hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme', 'yakarak mala zarar vermeye azmettirme' suçlarından yargılanması istendi.

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Saldırgan Mehmet Altun ve tutuksuz 10 sanık, yarın ilk kez 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

HUSUMET 2010 YILINDA BAŞLADI

Savcılık, soruşturma safhasında iki aile arasındaki husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kedinin yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010 günü Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu.

İki aile bireyleri arasında 12 Mayıs 2021 tarihinde de kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ederken, geçen süreçte tutuklu şüpheliler tahliye oldu.