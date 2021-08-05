Konya’da 7 kişilik aileyi katleden cani yakalandı
Konya’da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek kaçan Mehmet Altun (33) katliamdan 5 gün sonra dün Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı.
Polis, Mehmet Altun’un kiraladığı aracı, kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları’nın eteğindeki Bozkır ilçesinde bıraktığını katliamın ardından da aynı araçla dağlık araziye kaçtığını belirledi.
Cinayetin ardından dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) katıldığı arama çalışmalarının 5’inci gününde Mehmet Altun saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan Altun Emniyet’e götürüldü.