Konya'da, 65 yaş yasağına uymayan 2 kişiye para cezası

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği, 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için sokağa çıkma yasağı genelgesine, Ereğli'de uymayanlar tespit edildi. İlçede yasağı ihlal eden, ismi açıklanmayan 2 kişiye, 3 bin 150'şer liralık para cezası kesildiği belirtildi.