Konya'da 6 kişinin öldüğü kazada tur 3 kez ertelenmiş! Yasemin Özkan ve Nazan Uysal İzmir'de, Büşra Nur Kaçan Manisa'da toprağa verildi

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Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 2'si şoför, 45'i yolcu 47 kişinin bulunduğu otobüste yolculardan Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mustafa Karakan, Mehmet Alçık, Büşra Nur Kaçan ve Aslıhan Akdoğan yaşamını yitirdi, 41 kişi de yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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EŞİ VE OĞLU YAN YANA SAF TUTTU

Kazada belediye işçisi eşi Erman Özkan ve arkadaşları Yahya-Serap Arslan çifti ile çıktığı yolculukta hayatını kaybeden 1 çocuk annesi ev kadını Yasemin Özkan'ın cenazesi İzmir'e getirildi. Menemen ilçesindeki Mahkeme Camii'nde Özkan için cenaze namazı kılındı.

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Cenazeye aynı kazada yaralanan eşi Erman Özkan, oğlu Çınar Özkan, yakınları ve vatandaşları katıldı. Erman Özkan ve oğlu Çınar Özkan, namazda yan yana saf tuttu. Yasemin Özkan'ın cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Yasemin Özkan'ın eşi Erman Özkan ile Kapadokya tatili için bir süredir plan yaptıkları ve 1 gece kaldıktan sonra dönecekleri öğrenildi. Turun ise olumsuz hava koşulları nedeniyle son 1 ay içerisinde 3 kez ertelendiği belirtildi.

Erman ve Yasemin Özkan

AİLESİ VE ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazada ölen tarih bölümü mezunu, Wushu Kung Fu milli sporcusu Nazan Uysal için ise Hacı Fatma Tatari Camii'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Uysal'ın babası Zekeriya Uysal, annesi Şenel Uysal, kız kardeşleri Nurgül Uysal ve Rümeysa Uysal, arkadaşları ve yakınları katıldı. Çok sayıda madalyası bulunan Uysal'ın tura arkadaşlarıyla katıldığı belirtildi. Ayrıca evlilik hazırlığı yapan Nazan Uysal'ın mayıs ayında sözlenmeyi planladığı erkek arkadaşının kendisini turdan 1 gün önce uğurladığı öğrenildi. Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'nde bulunan halk eğitim merkezinde okçuluk eğitmenliği de yapan Uysal'ın annesi ve kız kardeşleri, Trabzonspor atkısı ve çiçeklerin konulduğu tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Uysal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.

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Nazan Uysal

BÜŞRA NUR KAÇAN, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Büşra Nur Kaçan'ın (22) cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine gönderildi.

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İlçedeki bir fabrikada çalışan ve arkadaşları ile tura katılan Kaçan'ın cenazesi, ailesinin oturduğu Akhisar ilçesine getirildi. Söğütlü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kaçan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaçan'ın cenazesi, Topluca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Büşra Nur Kaçan'ın annesi Zeynep Kaçan fenalaştı.

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Büşra Nur Kaçan