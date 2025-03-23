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Konya'da 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü

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#Bina#Konya#Tahliye
Konyada 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 16:17

Konya'da yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilen 6 katlı bina, iş makinesiyle yıkımı yapılırken çöktü.

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Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'nün karışında meydana geldi. 6 katlı bina yıkım riski nedeniyle yaklaşık 4 ay önce tahliye edilip, belediye ekiplerince mühürlendi. Bugün bölgede önlem alındıktan sonra iş makinesiyle yıkımı yapılan bina bir anda çöktü. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Çökme olayından dakikalar önce binanın önünden geçtiklerini belirten 2 kişi, büyük tehlike atlattıklarını ifade ederek işçilere tepki gösterdi. Polis, müdahale edip, bu kişileri bölgeden uzaklaştırdı. Polis, caddeyi ulaşıma kapatıp, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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#Bina#Konya#Tahliye

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