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Gündem
Mehmet IŞIK/KONYA(DHA)
Haber Giriş: 16.12.2020 - 17:25 | Son Güncelleme:

Konya'da 6 aylık hamile eşini öldürdü

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Konya'da 6 aylık hamile eşini öldürdü
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KONYA'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. 

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  • Konyada 6 aylık hamile eşini canice öldürdü
  • Konyada 6 aylık hamile eşini canice öldürdü
  • Konyada 6 aylık hamile eşini canice öldürdü
  • Konyada 6 aylık hamile eşini canice öldürdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cansız bedeni ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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