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Konya'da 5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Hastane çalışanı, sulama kanalında ölü bulundu

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#Konya#Meram#Kayıp
Konyada 5 gündür kayıp olarak aranıyordu Hastane çalışanı, sulama kanalında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 16:13

Konya'nın Meram ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan hastane çalışanı 35 yaşındaki Satılmış Sıvacı, sulama kanalında ölü bulundu.

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Konya'da Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi yakınlarında saat 12.30 sıralarında koyun otlatan çoban, sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede kanaldaki kişinin öldüğünü belirledi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan, bir hastanede hasta taşıma görevlisi olan Satılmış Sıvacı'ya (35) ait olduğunu belirledi.

Sıvacı'nın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılıp, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Sıvacı'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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#Konya#Meram#Kayıp

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