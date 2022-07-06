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Konya'da 5 gencin öldüğü katliam gibi kazadan önceki son fotoğraf

#Konya#Nisanur Karabulut#Ayşenur Boncuk
Konyada 5 gencin öldüğü katliam gibi kazadan önceki son fotoğraf

Konya'da otomobille cipin çarpışması sonucu 5 gencin öldüğü kazada yaralanan 4 kişiden durumu ağır olan Nisanur Karabulut'un (17) tedavisi solunum cihazına bağlı olarak sürüyor. Kazada ölen Ayşenur Boncuk ve Şevval Karabulut ile yaralanan Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce plajda birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

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Kaza, geçen hafta pazar günü saat 18.00 sıralarında Konya-Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Dilara Çoban'ın (19) kullandığı 06 BCA 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yöne geçip Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22), Şevval Karabulut (17) ve Ayşenur Boncuk (17) yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut ile cip sürücüsü Koray Anık ve kızı Ela Ceylin Anık (17) yaralandı. Kazada ölen 5 genç pazartesi günü Konya'da toprağa verildi.

Konyada 5 gencin öldüğü katliam gibi kazadan önceki son fotoğraf

Nisanur - Şevval Karabulut

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KAZA ÖNCESİ PLAJDA BİRLİKTE FOTOĞRAF

Kazada aynı otomobilde bulunan Dilara Çoban, Ayşenur Boncuk, Şevval Karabulut ile ablası Nisanur Karabulut'un yola çıkmadan önce Beyşehir Gölü Karaburun Plajı'nda birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıktı.

Konyada 5 gencin öldüğü katliam gibi kazadan önceki son fotoğraf

NİSANUR SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANDI

Ağır yaralanan Nisanur Karabulut, tedaviye alındığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak uyutulmaya başlandı. Otomobili kullanan Dilara Çoban'ın durumunun ise iyiye gittiği bildirildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan cip sürücüsü Koray Anık'ın taburcu edildiği, kızı Ela Ceylin Anık'ın ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Jandarmanın soruşturmayı tamamlamak için Dilara Çoban'ın tedavisinin tamamlanıp taburcu edilmesinin beklendiği öğrenildi.

Konyada 5 gencin öldüğü katliam gibi kazadan önceki son fotoğraf

Muammer Tan

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