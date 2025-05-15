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Konya'da 5.2'lik deprem... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır

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#Konya#Deprem#Afad
Konyada 5.2lik deprem... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2025 16:03

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını ve an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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#Konya#Deprem#Afad

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