Konya'da 5.2'lik deprem... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son durumu aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.