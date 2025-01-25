Konya’da 4 katlı bina çöktü

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KONYA’nın Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde zemin katında dükkanların bulunduğu 4 katlı bina dün saat 20.10 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Çökme öncesi binadan yayılan gürültüyü duyup kaçan 2 kişi hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine kısa sürede adrese itfaiye, AFAD, belediye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ olarak kurtulan 2 kişinin binada 5 kişinin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Enkaz içerisinde yol açmaya çalışan ekipler zaman zaman da hassas cihazlarla dinleme yaptı. AFAD’dan yapılan açıklamada olay yerine toplam 200 personelin sevk edildiği ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana’dan da ekiplerin görevlendirildiği belirtildi.

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ZİLLERE BASARAK UYARMIŞLAR

Konya Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Bina kayıtlarımıza göre, 1992 yılında inşaat ruhsatı alınmış, 1994 yılında da iskan ruhsatı alınmış. Zemin dükkandaki vatandaşlar bir ses duyduklarından dolayı insanların ziline basarak boşalttırıyorlar” diye konuştu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada “AFAD ve belediye ekipleri 20.15’te bölgeye ulaşmıştır. Olay yerine İl AFAD Müdürlükleri’mizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL TELEFONLA BİLGİ ALDI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, 4 katlı binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın’ı arayarak bilgi aldığı öğrenildi. Vali Akın’a geçmiş olsun dileklerini ileten CHP lideri Özel, arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını ve arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.