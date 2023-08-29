Konya'da 4,8 büyüklüğünde deprem... Ankara ve çevre illerden de hissedildi

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AFAD'ın verilerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde saat 07.58'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13,57 kilometre olarak ölçüldü. Deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya İli Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

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#Konya İli #Kulu ilçesinde saat 07.58 ’de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… pic.twitter.com/qvBk7oqSMh — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 29, 2023

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR YIKIM VEYA MAHSUR KALMA İHBARI GELMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kulu’da meydana gelen, Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi bir kötü haber almamayı temenni ediyorum. Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya'da meydana gelen depremi canlı yayında değerlendirdi...

Biz deprem ülkesiyiz, Türkiye'nin her yerinden deprem haberi gelebilir. Konya çevresinde aslında çok fazla fay yok ama zaman zaman 5'e çıkan depremler oluyor. Bunlar volkanik kökenli bir deprem olabilir. Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum. Bölgede büyük bir deprem oluşturabilecek uzun bir fay yok.

"MAKSİMUM 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇILAR OLUR"

Müstakil bir deprem olduğunu düşünüyorum. Maksimum 4 büyüklüğünde artçı depremler olur.