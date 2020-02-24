Konya'da, 4.5'lik deprem sonrası 10 hasarlı bina tespit edildi

Konya'da, 23 Şubat Pazar günü saat 01.26'da, merkez üssü Derebucak ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde, 14,76 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ve Belediye Başkanı Ahmet Kısa eşliğinde hasar tespit çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucu 9'u az, 1'i ağır olmak üzere 10 hasarlı bina tespit edildi. AFAD'dan hasar tespit çalışmasıyla ilgili yapılan açıklamada, ''Az hasarlı binalardan 8'i Göynem Mahallesi'nde, 1 tanesi Pınarbaşı Mahallesi'nde, 1 ağır hasarlı bina ise Pınarbaşı Mahallesi'ndedir. An itibarıyla hasar tespit çalışması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından devam etmektedir. Pınarbaşı Mahallesi ağır hasarlı binada 5 kişi, kiracı olarak ikamet etmekte olup, bunların 3 tanesi çocuk diğerleri anne- babadan oluşmaktadır. 3 yaşındaki çocuğun özel durumu olup alerji hastası ve mamayla beslenmektedir. Bu mağdur 5 vatandaşımız Pınarbaşı Mahallesi'nde belediyeye ait boş bir eve yerleştirme çalışmaları devam etmektedir'' denildi.