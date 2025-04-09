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Konya'da 3 yaşındaki çocuğunu katletmişti! İşte cezası... Kendisini böyle savundu

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#Konya#Cinayet#Akıl Sağlığı
Konyada 3 yaşındaki çocuğunu katletmişti İşte cezası... Kendisini böyle savundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 17:04

Konya'nın Sarayönü ilçesinde 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verilen kadın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık S.K. ile taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanığın akıl sağlığına ilişkin değerlendirmede cezai ehliyetinin tam olduğu gerekçesiyle "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

S.K, üzgün olduğunu, olay anında kendisinde olmadığını savundu.

Sanık avukatı Muhammet Hüseyin Büyükkaya da müvekkiliyle ilgili daha önce 2 kez daha akıl sağlığı raporu düzenlendiğini ancak farklı kanaatlere varıldığını belirterek, dosyanın yeniden adli tıp kurumuna sevkini, raporun tekrar düzenlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "Kendisini savunamayacak altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdıktan sonra cezaya, "iyi hal" indirimi uygulayarak müebbet hapse düşürdü.

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3 çocuk annesi S.K, Sarayönü ilçesinde 24 Mart 2023'te 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürüp kendisine de zarar vermişti.

 

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#Konya#Cinayet#Akıl Sağlığı

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