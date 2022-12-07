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Konya'da 3 TIR'ın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı

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#Konya#Ereğli#Kaza
Konyada 3 TIRın karıştığı kazada; 2 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 18:43

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi. İlyas Tufan yönetimindeki 26 LA 787 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı TIR'la çarpıştı. İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki 61 K 10902 plakalı TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı. Diğer sürücü Hasan Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Konya#Ereğli#Kaza

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