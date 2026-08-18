×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da 3,4 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Konya#Halkapınar#Deprem
Konyada 3,4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 22:38

Konya'nın Halkapınar ilçesinde saat 20.18'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Halkapınar ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Halkapınar Kaymakamı Mehmet Şirin Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimizce ilçemiz genelinde gerekli saha taramaları gerçekleştirilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Rabbim ilçemizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Halkapınar."

Osmanköseli Mahallesi'nde ikamet eden Bülent Fakı Şengün (50), "Patlamaya benzer bir sesle irkildik, ne olduğunu anlayamadık. 7-8 saniye boyunca şiddeti azalarak sallandık. Allah'a şükür hiçbirimizde ve mahallemizde herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konya#Halkapınar#Deprem

BAKMADAN GEÇME!