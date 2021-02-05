Konya'da 2'si Covid-19 için olan 35 aşı kayıp! Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Taşkent Devlet Hastanesi'ne getirilen Covid-19 aşıları, daha iyi muhafaza edilmesi için aynı binanın alt katındaki Aile Sağlık Merkezi dolaplarına konuldu. Kilitli dolapta 19 Ocak'ta yapılan kontrolde, Covid-19 aşılarından 2'sinin olmadığı fark edildi.

Aile Sağlık Merkezi'nde yapılan araştırma sonucu ise diğer dolaplardaki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kızamık, verem, tetanos, hepatit B ve A ile çocuk aşıları dahil 33 aşının daha kayıp olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine hastane yönetimi ve sorumlu doktor, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü de aşıların kaybolmasıyla ilgili idari soruşturma başlattı.