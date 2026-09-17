Konya'da 2 gündür haber alınamayan yaşlı çift ormanda mahsur halde bulundu

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Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi’nde yaşayan Bayram Bircan ve eşi Nafiya Bircan’dan haber alamayan yakınları dün gece saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda bölgedeki ormanda arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara Doğanhisar Kaymakamı Muhammed Ali Yolal, İlçe Jandarma ekipleri, İl Jandarma Dağ Komando ekipleri, itfaiye ekipleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı. Çift, sabah saatlerinde arama kurtarma çalışmalarında ormanda bulunarak sağlık kontrollerini gerçekleştirildi.

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Çiftin, 2 gün önce odun toplamak için ormana girdiği, traktörün kayması sonucu römorkunun devrildiği belirtildi. 2 gündür ormanda mahsur olan Bircan çifti, bulundukları yerden kurtarılarak sağlık kontrolleri için Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Bayram ve Nafiya Bircan çiftinin durumunun iyi olduğu bildirildi.