Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Meram ilçesinde operasyon düzenledi.

Polis, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirdi.

Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

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