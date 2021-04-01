KONYA (AA)
Son Güncelleme:
Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı
Konya'da 2 bin 545 sentetik ecza hapın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik merkez Meram ilçesinde operasyon düzenledi.
Polis, bir evde yaptığı aramada, piyasaya sürülmeye hazırlanan 2 bin 545 sentetik ecza hap ele geçirdi.
Operasyonda 2 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara