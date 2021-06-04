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Gündem
Yasin URAL/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 04.06.2021 - 15:48 | Son Güncelleme:

Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

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Konya'da 15 metre derinliğinde yeni obruk oluştu

Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeki pancar tarlasında 20 metre çapında ve 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Kentte Karapınar ilçesinde daha çok rastlanılan ve sayısı 600’ü bulan, yer altı sularının çekilip toprağın çökmesiyle meydana gelen obruk, bu kez Cihanbeyli ilçesinin Günyüzü Mahallesi'nde oluştu.

Çiftçi Talip Bağcı, pancar ektiği tarlayı kontrol etmek için gittiğinde, obruk oluştuğunu fark etti. Bağcı, durumu mahalle muhtarı aracılığıyla jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 20 metre çapında ve 15 metre derinliğindeki obruğun etrafında güvenlik önlemi alındı.

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