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Konya'da 10 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki ağabeyini bıçakladı

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#Konya#Bıçaklama#Çocuk
Konyada 10 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki ağabeyini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 12:24

Konya'nın Karatay ilçesinde 10 ve 12 yaşlarında iki kardeş arasında çıkan kavgada, M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçaklayarak yaraladı.

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Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesinde bulunan bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (10) ve H.K. (12) adlı kardeşler arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., ağabeyi H.K.'yı sırtından bıçakladı.

Ailenin yardımı ile H.K. çevrede bulunan özel sağlık kabinine getirildi. Buradakilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahaleye sonrasında Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren çocuk ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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#Konya#Bıçaklama#Çocuk

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