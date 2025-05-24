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Konya'da 10 masaj salonuna 'Şah-Mat' operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı

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#Konya#Fuhuş#Operasyon
Konyada 10 masaj salonuna Şah-Mat operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 13:22

Konya'da fuhuş yapıldığı iddiasıyla 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen operasyon düzenlendi. 28 şüpheli yakalanırken, 74 mağdur kadın kurtarıldı.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' soruşturması kapsamında, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi 3 ay süren bir çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, 3 ayın ardından 10 farklı masaj salonuna 'Şah-Mat' adı verilen büyük çaplı bir operasyon düzenledi. 90 ekipten oluşan ve toplamda 239 polisin görev aldığı operasyon, eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda fuhuş yaptıkları tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarıldı.

Konyada 10 masaj salonuna Şah-Mat operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; yüklü miktarda para, çeşitli dövizler ve altın ele geçirildi. 915 bin 610 lira nakit Türk lirası, 530 euro, 175 dolar, 5 Ukrayna grivnası, 5 Gürcistan larisi ve 18 gram altına el konuldu. Ayrıca yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, çeşitli çaplarda 92 fişek, 12 kamera kayıt cihazı, 20 alarm sistemi, 10 alarm kumandası ve 25 el telsizi bulundu. Muhtelif miktarda bulunan uyuşturucu maddelerine de el konuldu.

Konyada 10 masaj salonuna Şah-Mat operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı

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28 ŞÜPHELİDEN 21'İ TUTUKLANDI

Yakalanan 28 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konyada 10 masaj salonuna Şah-Mat operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı

Konyada 10 masaj salonuna Şah-Mat operasyonu: 28 şüpheli yakalandı, 74 kadın kurtarıldı

 

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#Konya#Fuhuş#Operasyon

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