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İbrahim Yetkin (İHA)
Haber Giriş: 04.02.2020 - 15:59,Son Güncelleme:/

Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi

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Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da düzenlenen operasyonda 1 kilogram eroin ile çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 8 kişiye madde kullanmak ve satmaktan adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 kilogram eroin maddesi ve 2 bin 991 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Konyada 1 kilo eroin ele geçirildi

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