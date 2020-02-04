Konya'da 1 kilo eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ‘Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına' yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 kilogram eroin maddesi ve 2 bin 991 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.