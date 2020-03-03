Konya'da 1 Afgan 'Corona Virüs' şüphesiyle gözlem altında
Konya'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu S.İ., öksürük ve yüksek ateş şikayeti üzerine 'Corona Virüs' şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.
Ereğli'de 1 hafta önce yurda kaçak yolla giren Afgan S.İ.'nin öksürük ve yüksek ateş rahatsızlığı olması üzerine çevredekiler 112 Acil'i arayıp haber verdi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ. adlı erkek hasta, Afganistan uyruklu olması üzerine tedbir amaçlı 'Corona Virüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. S.İ.'nin 'Corona Virüs' olup, olmadığı yapılan tetkik sonuçlarının ardından netleşeceği belirtildi.
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