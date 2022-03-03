Konyaaltı Sahili'nde deniz çamur rengini aldı

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Meteoroloji'nin uyarısının ardından Antalya'da, dün öğle saatlerinde başlayan yağmur, gece de aralıksız devam etti. Sabah saatlerinde ise kentte güneşli hava hakim oldu. Vatandaşlar, sahile giderek güzel havanın keyfini çıkardı. Bazıları kumların üzerinde vakit geçirirken, bazıları da sahil bandında yürüyüş yaptı.

Yağmur nedeniyle debisi artan Boğaçayı'nın taşıdığı çamur nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde denizin bir bölümünün rengi değişti. Denizde uzayarak genişleyen çamurun ulaşmadığı noktalar ise berraklığını korudu.

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Sahile gelenler, oluşan görüntüyü cep telefonu ile kaydetti.