Konyaaltı sahili çöplüğe döndü

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu üyeleri de Dünya Çevre Günü nedeniyle sualtına dalış yaparak temizlik yaptı. Ellerinde çuvallarla dalan topluluk üyeleri, yaklaşık 1 saatin sonunda denizden araç lastiği, tabela, güneş gözlüğü, içecek kutuları, oyuncak, sigara izmariti, çöp kovası gibi ürünler çıkarttı.

Sualtında çok fazla kirlilik olduğunu belirten topluluk başkanı Onur Kuş, “Lastik, çöp kovası, plastik ve cam şişeler, şort, bikini gibi ürünler çıkarttık. Halkımız daha duyarlı olmalı" dedi.