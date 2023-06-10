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Konyaaltı sahili çöplüğe döndü

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#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Kirlilik
Konyaaltı sahili çöplüğe döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 07:00

ANTALYA’nın Konyaaltı sahilinde denizin dibi kirlilikle boğuşuyor. Atılan ağlar, plastik ve cam şişeler gibi ürünler deniz ekosistemine zarar verirken, görüntü kirliliği de oluşturuyor.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sualtı Topluluğu üyeleri de Dünya Çevre Günü nedeniyle sualtına dalış yaparak temizlik yaptı. Ellerinde çuvallarla dalan topluluk üyeleri, yaklaşık 1 saatin sonunda denizden araç lastiği, tabela, güneş gözlüğü, içecek kutuları, oyuncak, sigara izmariti, çöp kovası gibi ürünler çıkarttı.

Sualtında çok fazla kirlilik olduğunu belirten topluluk başkanı Onur Kuş, “Lastik, çöp kovası, plastik ve cam şişeler, şort, bikini gibi ürünler çıkarttık. Halkımız daha duyarlı olmalı" dedi.

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#ANTALYA#Konyaaltı Sahili#Kirlilik

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