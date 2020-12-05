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Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI- Muhammet SIDAL/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 14:07 | Son Güncelleme:

Konya yasağa uydu, sokaklar boş kaldı

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Konya yasağa uydu, sokaklar boş kaldı
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KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya yasağa uydu, sokaklar boş kaldı
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde dün saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Konya’da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik önlemi alan polis, denetimlerini sürdürdü. Yoldan geçen araçlar durdurularak içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığı kontrol edildi. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı. Hafta sonu vatandaşların akın ettiği Beyşehir gölü sahilleri ise sessizliğe büründü.

 

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