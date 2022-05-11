Konya ve Ankara'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlarla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) Müdürlüğü'nce aylar süren takip sonucunda Ankara ve Konya illerinde dün 24 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda aralarında meslekten ihraç “emniyet müdürü, komiser, polis memuru, öğretmen ve sağlık personelinin” de bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bunların birçoğunun yazılımı örgüte ait haberleşme programı kullandığı ve örgüt içerisinde mahrem hizmetlerde görev yaptığı belirlendi.

Yakalanan şahıslara daha önce de örgüt üyesi ve yönetici olmaktan işlem yapıldığı belirlendi. Şahısların, FETÖ Silahlı Terör Örgütü içerisinde mahrem hizmetler olarak adlandırılan emniyet mahrem yapısında üst düzey müdür yardımcısı sıfatı taşıyan veya mahrem imamlık yapan şahıslar hakkında devam eden soruşturmalar nedeniyle yakalanmamak için “gaybubet” ismini verdikleri gizli evlerde kaldıkları tespit edildi. Şahıslar uzun süren takipler sonucunda saklandıkları ev ve ofis gibi yerlerde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 şüphelinin üst düzey örgüt mensubu olduğu ve haklarında devam eden soruşturmalar nedeniyle firar olarak arandığı tespit edildi.

Haberin Devamı

TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSAL DESTEK SAĞLAMIŞLAR

Yakalanan şüphelilerin, mütevelli denilen esnafla kısa süren görüşmeler yaparak örgüte finansal destek sağladığı, haklarında işlem yapılmış olan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak döviz-para verdiği, örgüt olarak ‘muavenet’ şeklinde adlandırılan maddi yardımlarda bulunduğu anlaşıldı. Örgüt adına faaliyetleri yürüten firari emniyet mahrem imamlarının örgüt üyeleriyle ‘internet tabanlı programlardan görüştükleri, kullandıkları programları 10 dakika içerisinde silme şeklinde ayarladıkları belirlendi. Yapılan aramalarda çeşitli ülkelere ait yüksek miktarda döviz, propaganda amaçlı kullanılan çok sayıda örgütsel yayın ve dijital materyal elde edildi.