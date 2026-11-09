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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31’de dünyaya tanıtılıyor

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#COP31#Selçuklu Belediyesi#Kelebek Bahçesi
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31’de dünyaya tanıtılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 17:26

Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nde Konya’nın en önemli turizm değerlerinden olan ve aynısı Antalya’da zirve alanında hazırlanan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni dünyaya tanıtıyor.

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Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ile Selçuklu’yu temsil ettiklerini belirterek, “Alanda 20 bine yakın kelebeğimiz uçuyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kelebekleri burada tüm dünyadan gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz” dedi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde başladı. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim finansmanı konularının ele alınacağı konferans, 20 Kasım'a kadar devam edecek. Selçuklu Belediyesi de, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya’nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni uluslararası platforma taşıdı. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebiri olarak hazırlanan bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılan delegasyonlar ve ziyaretçiler, bu özel alanda tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Alanda ayrıca kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31’de dünyaya tanıtılıyor

‘COP31’DE KONYA TROPİKAL KELEBEK BAHÇEMİZLE SELÇUKLUMUZU TEMSİL EDİYORUZ’

COP31’in açılış programıyla birlikte 198 ülkeden gelen misafirlerin Türkiye’de ağırlandığını ifade eden Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle hem Konyamızı hem Selçuklumuzu temsil ediyoruz. Bu alan içerisinde kelebeklerimizle, bitkilerimizle Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin adeta bir benzerini hazırladık. 20 bine yakın kelebeğimiz alan içerisinde uçuyor. Dünyanın farklı ülkelerinden, coğrafyalardan, tropikal bölgelerden gelen kelebekleri burada tüm dünyadan gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz. Burada hem Konyamızın güzel bir tanıtımını yapmış olacağız hem de bütün dünya ülkelerinden gelen misafirleri aslında bu güzel doğal ortamda, yeşil ortamda bitkilerle ve kelebeklerle buluşturmuş olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere COP31 zirvesine çok büyük emek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısa süre içerisinde, çok büyük bir organizasyonla devasa bir hazırlık yapıldı” ifadelerini kullandı.

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, COP31’de dünyaya tanıtılıyor

‘ÇEVREYLE İLGİLİ VİZYONU PAYLAŞACAĞIZ’

İklim zirvesi kapsamında hem karbon salınımıyla hem sürdürülebilir hedeflere ulaşmayla ilgili çok önemli toplantıların gerçekleşeceğini belirten Pekyatırmacı, “Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu organizasyonun içerisinde yerimizi aldık ve farklı oturumlarda da Selçuklumuzda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, çevreyle ilgili yaptığımız çalışmalar, sıfır atıkla ilgili ortaya koyduğumuz vizyon ve yine gerçekleştirdiğimiz hedeflerle ilgili paylaşımlarımızı yapacağız. Buradaki oturumlarda konuşmalar gerçekleştireceğiz ve yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme yönünde buradaki paylaşımlardan bizler de istifade etmiş olacağız. Bu vesileyle tüm misafirleri COP31 alanındaki faaliyetlerle birlikte Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum” diye konuştu.

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#COP31#Selçuklu Belediyesi#Kelebek Bahçesi

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