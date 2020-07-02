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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR, (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı

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Konya Seydişehir'de 1 apartman, karantinaya alındı
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde 1 apartmanda, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki 1 apartmanda karantina uygulaması başlatıldı. Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşın sağlığını korumak için karantinanın 7 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Filyasyon ekiplerinin de çalışma başlatıldığı apartman, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Kararın ardından apartman giriş ve çıkışlara kapatıldı.

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