Konya Posta Kodu kaçtır? Konya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane o ilin kodunu verir. Bu kod plaka koduyla aynıdır. Posta kodunun devamında kullanılan 3 hane ise illerdeki ilçe kodlarını ifade eder. Bu şekilde posta kodları kargoların kolaylıkla il ve ilçeye göre ayrışmasında kullanılır.

Konya İlinin Posta Kodu Nedir?

Posta kodları ülkemizdeki kargo sistemini düzenleyen sayılardır. Posta kodları sayesinde kargolar öncelikle hangi ile gideceklerine göre ayrıştırılır. Posta kodlarındaki ilk 2 hane kargoların illere göre dağılımını sağlar. Konya ilinin posta kodu 42000 olarak bilinir. Konya ilindeki ilçelerin posta kodları 42 koduyla başlayarak devam eder.

Konya İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

Konya ilinde bulunan ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Bu ilçelerin kapsadığı mahalleler için de posta kodları ilçe posta kodlarıyla aynı olmaktadır. Bu sayede kargo trafiği herhangi bir sorunla karşılaşmadan kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Ahırlı İlçesi - 42180

Akören İlçesi - 42460

Akşehir İlçesi - 42550

Altınekin İlçesi - 42450

Beyşehir İlçesi - 42700

Karatay İlçesi - 42010

Meram İlçesi - 42030

Selçuklu İlçesi - 42100

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