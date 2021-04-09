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Haber Giriş: 09.04.2021 - 03:29 | Son Güncelleme:

Konya Posta Kodu kaçtır? Konya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Konya Posta Kodu kaçtır? Konya ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Türkiye'de kullanılan posta kodları hayatı oldukça kolaylaştıran sayılardır. Bu sayılar 5 haneli dijital sayılardır ve kargo dağıtım sisteminin sıkıntısız bir şekilde devam etmesi için kullanılırlar. Peki, Konya ilinin posta kodu nedir? Konya ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Konya posta kodları hakkında bütün merak edilenler.

Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane o ilin kodunu verir. Bu kod plaka koduyla aynıdır. Posta kodunun devamında kullanılan 3 hane ise illerdeki ilçe kodlarını ifade eder. Bu şekilde posta kodları kargoların kolaylıkla il ve ilçeye göre ayrışmasında kullanılır.

 Konya İlinin Posta Kodu Nedir?

 Posta kodları ülkemizdeki kargo sistemini düzenleyen sayılardır. Posta kodları sayesinde kargolar öncelikle hangi ile gideceklerine göre ayrıştırılır. Posta kodlarındaki ilk 2 hane kargoların illere göre dağılımını sağlar. Konya ilinin posta kodu 42000 olarak bilinir. Konya ilindeki ilçelerin posta kodları 42 koduyla başlayarak devam eder.

 Konya İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

 Konya ilinde bulunan ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Bu ilçelerin kapsadığı mahalleler için de posta kodları ilçe posta kodlarıyla aynı olmaktadır. Bu sayede kargo trafiği herhangi bir sorunla karşılaşmadan kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

 Ahırlı İlçesi - 42180

 Akören İlçesi - 42460

 Akşehir İlçesi - 42550

 Altınekin İlçesi - 42450

 Beyşehir İlçesi - 42700

 Karatay İlçesi - 42010

 Meram İlçesi - 42030

 Selçuklu İlçesi - 42100

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