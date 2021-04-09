Konya Posta Kodu kaçtır? Konya ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Türkiye'de kullanılan posta kodları hayatı oldukça kolaylaştıran sayılardır. Bu sayılar 5 haneli dijital sayılardır ve kargo dağıtım sisteminin sıkıntısız bir şekilde devam etmesi için kullanılırlar. Peki, Konya ilinin posta kodu nedir? Konya ilindeki ilçelerin posta kodları nelerdir? İşte Konya posta kodları hakkında bütün merak edilenler.
Posta kodlarında bulunan ilk 2 hane o ilin kodunu verir. Bu kod plaka koduyla aynıdır. Posta kodunun devamında kullanılan 3 hane ise illerdeki ilçe kodlarını ifade eder. Bu şekilde posta kodları kargoların kolaylıkla il ve ilçeye göre ayrışmasında kullanılır.
Konya İlinin Posta Kodu Nedir?
Posta kodları ülkemizdeki kargo sistemini düzenleyen sayılardır. Posta kodları sayesinde kargolar öncelikle hangi ile gideceklerine göre ayrıştırılır. Posta kodlarındaki ilk 2 hane kargoların illere göre dağılımını sağlar. Konya ilinin posta kodu 42000 olarak bilinir. Konya ilindeki ilçelerin posta kodları 42 koduyla başlayarak devam eder.
Konya İlindeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?
Konya ilinde bulunan ilçelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Bu ilçelerin kapsadığı mahalleler için de posta kodları ilçe posta kodlarıyla aynı olmaktadır. Bu sayede kargo trafiği herhangi bir sorunla karşılaşmadan kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Ahırlı İlçesi - 42180
Akören İlçesi - 42460
Akşehir İlçesi - 42550
Altınekin İlçesi - 42450
Beyşehir İlçesi - 42700
Karatay İlçesi - 42010
Meram İlçesi - 42030
Selçuklu İlçesi - 42100
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