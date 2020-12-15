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Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamı oldukları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 ilde eşzamanlı yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan örgüt üyelerini ardışık arama yöntemi ile aradığı ve örgüt mahrem imamı oldukları tespit edilen 4’ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği, firari şahıslar hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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