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Gündem
Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı

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Konya merkezli 8 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında sözde 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine, sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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