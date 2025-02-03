Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada tespit edilen 25 şüpheli haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Konya Merkezli, İstanbul, Kırklareli, İzmir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Ankara ve Çankırı’da daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine getirildi. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.