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Konya Karapınar'da korkunç kaza: 2 can kaybı, 3 yaralı

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#Konya#Kaza#Trafik
Konya Karapınarda korkunç kaza: 2 can kaybı, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 10:23

Konya'da tıra arkadan çarparak kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, üç kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Karapınar kara yolu üzeri Yelekli mevkisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen hafif ticari araç, Konya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyir halinde olan bir tıra arkadan çarparak kontrolden çıktı. Hafif ticari araç taklalar atarak refüjde durabildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlerken, yaralı 3 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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#Konya#Kaza#Trafik

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