Konya imsakiye 2020: Konya iftar vakti! Konya'da iftar saat kaçta?

Konya iftar saati, artık akşam saatlerine gelinmesiyle birlikte pek çok vatandaşın gündemini oluşturmaya başladı. Konya iftar vakitleri imsakiye üzerinden kolayca görüntülenebilecek. İşte, Konya'da iftar saat kaçta sorusunun cevabı ve tüm illerin iftar saatleri hakkında bazı bilgiler

KONYA İFTAR SAATİ

Konya'da 28 Nisan Salı günü iftar saat 19.45'te yapılacak. Teravih ise 21.09'da kılınacak.

KONYA İMSAKİYE 2020

Gün Tarih İmsak (Sahur) Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 5 28.04.2020 04:20 19:45 21:09 6 29.04.2020 04:18 19:45 21:10 7 30.04.2020 04:17 19:46 21:12 8 01.05.2020 04:15 19:47 21:13 9 02.05.2020 04:13 19:48 21:14 10 03.05.2020 04:12 19:49 21:16 11 04.05.2020 04:10 19:50 21:17 12 05.05.2020 04:09 19:51 21:18 13 06.05.2020 04:07 19:52 21:19 14 07.05.2020 04:06 19:53 21:21 15 08.05.2020 04:04 19:54 21:22 16 09.05.2020 04:03 19:55 21:23 17 10.05.2020 04:02 19:56 21:25 18 11.05.2020 04:00 19:56 21:26 19 12.05.2020 03:59 19:57 21:27 20 13.05.2020 03:58 19:58 21:29 21 14.05.2020 03:56 19:59 21:30 22 15.05.2020 03:55 20:00 21:31 23 16.05.2020 03:54 20:01 21:32 24 17.05.2020 03:52 20:02 21:34 25 18.05.2020 03:51 20:03 21:35 26 19.05.2020 03:50 20:03 21:36** 27 20.05.2020 03:49 20:04 21:37 28 21.05.2020 03:48 20:05 21:38 29 22.05.2020 03:47 20:06 21:40 30 23.05.2020 03:46 20:07 21:41

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BU EKMEK 3 AY BAYATLAMIYOR

NİĞDEde, genellikle köylerde tüketilen ve ’çörek’ olarak bilinen patatesli ekmek, ramazan ayında yoğun ilgi görüyor.



Yöresel olarak tüketilen çörek un ile patatesten yapılıyor. Niğde çöreği, ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilmesi durumunda tok tutma ve 3 ay bayatlamama özelliğiyle de dikkat çekiyor. Fatma Sayın, bu ekmeği çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, "Köyde evlerimizde yaptığımız çörek ekmeğini şehirde de satarak ev ekonomisine katkıda sağlamak istedim. Fırında kız kardeşim ile çocuklarım bana yardım ediyor. Bu düşünceyle bir fırın tutarak çalışmaya başladım. 1 aydır çörek ekmeği üretiyoruz. Niğdeli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor. Ramazan ayının gelmesiyle bu ilgi daha da arttı. Tanesini 3 liradan satıyoruz” dedi.



’3 AY BAYATLAMADAN TÜKETİLEBİLİR’



Çörek ekmeğini yıllardır köylerinde yapıldığını anlatan Fatma Sayın, "Çörek ekmeğini un, patates, süt gibi doğal ürünlerle yapıyoruz. Üzerine de kızarması için ayran sürüyoruz. Ekmeğimiz doğal olduğu için herkes tarafından tercih ediliyor. Ramazan ayında da tok tutma özelliği var. Aynı zaman da dolapta saklandığı sürece 3 ay boyunca bayatlamadan tüketebiliyoruz” diye konuştu.