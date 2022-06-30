Konya HDP İl Eş Başkanı, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklandı

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PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şüphelinin, Yunanistan tarafından geri itildiğine (deport) yönelik istihbarat alındı. Bu kapsamda, 29 Haziran’da Uzunköprü ilçesi Eskiköy yol ayrımında yapılan operasyonda, Konya, Selçuklu’da bulunan HDP binasının eski çalışanı ve parti üyesi Erol A. ve Konya HDP İl Eş Başkanı Songül Ç. yakalandı.



PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propaganda yapmak suçlarından haklarında dosya bulunan Erol A. ve Songül Ç., adli işlemlerini müteakip sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.