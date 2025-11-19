Konya Gök Gölü'ndeki sazlık bölgedeki yangın ikinci gününde

Haberin Devamı

Kulu ilçesine 24 kilometre uzaklıkta Tuz Gölü Havzası içinde yer alan ve 55 yıl önce su taşkınlarını önlemek için oluşturulan Gök Gölü'ndeki sazlık bölgede dün belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ancak iklimsel değişiklik ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle bu yıl tamamen kuruyan gölün, iç kısımlarındaki arazinin araçlar için uygun olmaması nedeniyle müdahale de güçlük çekildi. 50 hektarlık alanıyla birçok göçmen kuşa üreme alanı olarak ev sahipliği yapan, 1996 yılında sit alanı olarak ilan edilen göl, yer altı suları, küçük dereler ve Tuz Gölü'nü de besleyen Samsam Deresi'nden besleniyor.

İki gündür devam eden yangın alanında Kaymakam Ömer Faruk Canpolat ve Belediye Başkanı Abdürrahim Sertdemir incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri de yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.