Konya Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız çalıştılar

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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri, 168 depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekipleri de Hatay’da depremzedelerin suya erişimini sağlamak için zarar gören hatları onarmaya başladı. Acil su ihtiyacının giderilmesine yönelik 7 su kuyusu açtı. Ardından ana isale, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile vanaları onardı. Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmalarını tamamladı ve temiz su verilmeye başlandı. Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için çeşme yerleştirdi. Tatlı su tankerleriyle mahalle mahalle gezerek depremzedeye su ulaştırıldı.
YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hürriyet’e “Hızlı hareket ettik, ilk gelen ekibiz. Hemen kendimize krizi yönetecek alt merkezler kurduk. Merkezi, Konya AKOM’a bağlı hale getirdik. Buranın ihtiyacını anında Konya’ya bildirdik ve temin ettik. Yapmamız gerekeni yaptık, hepsi bu” dedi.