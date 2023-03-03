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Konya Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız çalıştılar

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#Konya Büyükşehir Belediyesi#Deprem#Arama-Kurtarma
Konya Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız çalıştılar
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 833 araç, 2 bin 930 personel, 134 jeneratör ve 760 projektör ile ilk gün Hatay’a yardıma koştu.

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Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri, 168 depremzedeyi enkazdan sağ olarak çıkardı. Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekipleri de Hatay’da depremzedelerin suya erişimini sağlamak için zarar gören hatları onarmaya başladı. Acil su ihtiyacının giderilmesine yönelik 7 su kuyusu açtı. Ardından ana isale, içme suyu ve kanalizasyon hatları ile vanaları onardı. Serinyol, Samandağ ve İskenderun’da altyapı çalışmalarını tamamladı ve temiz su verilmeye başlandı. Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşların su ihtiyacının karşılanması için çeşme yerleştirdi. Tatlı su tankerleriyle mahalle mahalle gezerek depremzedeye su ulaştırıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız çalıştılar


KONTEYNER KENT KURUYORLAR

AFAD’ın kurduğu çadır kentlere su deposu yerleştirirken, 550 kabin ile seyyar tuvalet, 184 kabin ile duş hizmeti de veriyor. Konteyner kentler kurmak için çalışma başlattı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan bölgede 487 konteynerin kurulumuna başlanırken, ikinci etapta 1000 konteynerlik kent yapımı için de çalışılıyor. Her gün 23 bin civarında ekmek çıkarırken, mobil mutfaklarıyla 16 bin kişiye günlük üç öğün yemek veriyorlar. Ayrıca 598 yardım TIR’ı Hatay’a gönderildi. 50 TIR un, 10 TIR besi ve süt yemi, 10 ton köpek maması da bölgeye sevk edildi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi sessiz sedasız çalıştılar

YAPMAMIZ GEREKENİ YAPTIK

 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hürriyet’e “Hızlı hareket ettik, ilk gelen ekibiz. Hemen kendimize krizi yönetecek alt merkezler kurduk. Merkezi, Konya AKOM’a bağlı hale getirdik. Buranın ihtiyacını anında Konya’ya bildirdik ve temin ettik. Yapmamız gerekeni yaptık, hepsi bu” dedi.

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#Konya Büyükşehir Belediyesi#Deprem#Arama-Kurtarma

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