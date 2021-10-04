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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi bulamayacağız

#Konya#Kuraklık#Baraj Doluluk Oranları
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı: İçme suyu dahi bulamayacağız

Konya'da yer altı su seviyesi hızla azalırken, kuraklık boyutu da gün geçtikçe artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da halkı, suyu tasarruflu kullanmaya davet ederek, ''Mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak'' dedi.

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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında belediye olarak kente yaptıkları yatırımları anlattı. Altay, kuraklığın baş gösterdiği Konya'da Beyşehir ve Tuz Gölü'nün korunması için de belediye olarak yapacakları projeleri açıkladı.

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Altay, şunları söyledi:

''Beyşehir Gölü ve Tuz Gölü'nün korunması için iki önemli proje yürütüyoruz. Beyşehir'de ve Kulu'da atık su arıtma tesislerimiz tamamlanmak üzere. İleri teknolojide yaptığımız arıtma tesisleri tamamlandığında Beyşehir Gölü’nün korunmasıyla alakalı çok önemli bir proje hayata geçmiş olacak. Beyşehir Gölü’nün üçüncül olarak korunma projesi de altyapı çalışmalarına başladı. Çünkü Beyşehir Gölü, Konya’nın en önemli alanlarından bir tanesi ve bu konu üzerindeki hassasiyetimizi göstermek istiyoruz. Tuz Gölü bölgesinde de dört adet yeni arıtma tesisi yapıyoruz. Ayrıca Kulu merkez arıtma tesisimizde de tadilat çalışmaları devam ediyor."

"BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 30 CİVARINDA"

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Altay, Konya'nın su rezervine yönelik soru üzerine de barajlardaki doluluk oranının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, "Hadim ve Bozkır barajları tamamlandı. Ancak şu anda doluluk oranları yüzde 30 civarında. Dış havza dediğiniz yerde de su yok zaten. Bu kuraklık iklim değişikliğiyle tüm planlamaların tekrardan yapılması gerekiyor. Ermenek ve Kızılırmak gündemde ama oradaki su varlığı bile, oradaki çiftçiye yetmiyor. Bu işin tek yolu tasarruf etmek. Bu işin tek yolu suya göre tarım yapmak. Duşlarda sıcak suyu beklerken, mutlaka kovaya su doldurmak gerekiyor. Diş fırçalarken ve tıraş olurken mutlaka o suyu kapatmak gerekiyor. Daha tasarruflu cihazlara geçmek gerekiyor. Tarımda da aynı şekilde. Çünkü bu su, sonsuza kadar devam edecek bir su değil. Bu projelerin yapılıp tamamlanması bugün yarın olacak iş değil. Öncelikle mevcut su varlığımızı iyi kullanmalıyız. Dünya böyle giderse işimiz çok zor gibi gözüküyor. Bu kuraklık sadece geçtiğimiz yıla ait değil, ilerleyen dönemlerde içme suyumuz dahi olmayacak" diye konuştu.

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#Konya#Kuraklık#Baraj Doluluk Oranları