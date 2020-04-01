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Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya) (DHA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 12:55,Son Güncelleme:/

Konya Beyşehir'de bir mahallede Corona Virüs şüphesi! Sağlık taraması başladı

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Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde Corona Virüs şüphesiyle bu sabah önlem amaçlı giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalleli sokağa çıkarılmazken, sağlık görevlileri ise sağlık taramasına başladı.

Beyşehir'in yaklaşık 1500 nüfusu olan, eskiden köy statüsündeki Esence Mahallesi'nde başka kentte yaşayıp yerleşim yerine dönen kişinin 'Kovid-19' test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine bu sabah önlem amacıyla jandarma ekipleri, mahalleye gelip giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık görevlileri ise dışarı çıkarılmayan mahalleliye yönelik sağlık taramasına başladı. Yapılacak incelemelerin ardından mahallede karantina uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

Konya Beyşehirde bir mahallede Corona Virüs şüphesi Sağlık taraması başladı

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