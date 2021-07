Konya bayram namazı saati 2021! Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Konya bayram namazı saatleri, kent sakinleri ve tatilciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Kentte yaşayan yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilerle netlik kazandı. İşte, Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu için Diyanet'ten alınan resmi bilgiler



KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Konya'da bayram namazı saat 20 Temmuz Salı günü saat 06.16'da kılınacak. Diğer ilçelerin bayram namazı saatleri için tıklayınız.

Kurban Ne Zaman Kesilir?



Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir.



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü (bayramın üçüncü günü) güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur.



Diğer kurbanlarda (adak, akika, vb.) ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

