Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 2'si ağır 15 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 13:46

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Seydişehir ilçesi Madenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Konya yönüne giden 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada otobüste bulunan 37 kişiden, 2’si ağır 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!