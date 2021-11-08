Konya, Aksaray ve Karaman'da şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Kabine toplandı... Gündem yoğunKabine toplandı... Gündem yoğun#Kabine Toplantısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
En büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi Hisseleri bir anda arttıEn büyük satın almalardan... Teklif kabul edildi! Hisseleri bir anda arttı#Sydney Airport
Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi 30 dakikada teşhis edecek... Kovid-19 mu, grip mi, nezle mi? 30 dakikada teşhis edecek...#Koronavirüs Testi
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
Ayrılık kısa sürdü: Çok seviyorumAyrılık kısa sürdü: Çok seviyorum!#Sermiyan Midyat
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'Eskiden seninle çalışanlar, şimdi senden daha ünlü Murat'#Murat Dalkılıç
HABERLERGündem Haberleri

Konya, Aksaray ve Karaman'da şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki

#Lütfü Türkkan#Şehit#Konya
Konya, Aksaray ve Karamanda şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfü Türkkana tepki

Karaman, Konya ve Aksaray'da şehit aileleri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini kınadı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınlarının herkese emanet olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Şehidimizin can kardeşi olan gaziler olarak olayı kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KONYA

Konya Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Pekdemir ise yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın, mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda eden aziz şehitlerin emaneti olan şehit ailelerini ve gazileri derinden yaraladığını ifade etti.

Pakdemir, şehidin emaneti olan yakınlarına yapılanların "hadsizlik" olduğunu ve kabul etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Feryat eden ve yüreği yanık bir şehit yakınına küfür etmek, sonrasında ise provokatörlükle suçlamak asla affedilmeyecek, ahlaka ve izana sığmayan şuursuzluktur. Bu sinkaflı sözleri sarf eden birinin milletvekili olması ise yüce Meclis'imizin saygınlığıyla beraber başta şehit aileleri olmak üzere milletimizin kendisi ve iradesine de yapılmış hakaret olarak tarihin kirli sayfalarında kayıtlara geçmiştir. Sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu özür videosunun bizim nazarımızda kıymet-i harbiyesi yoktur. Milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle yapmış olduğu bu terbiyesizliğinden ötürü İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

AKSARAY

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aksaray Şube Başkanı Hüseyin Koçak da dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine yönelik hakaret içerikli küfrünün asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Koçak, şöyle konuştu:

Haberin Devamı

"Şehit yakınına bu şekilde hakaret, kimsenin haddi değildir. Meclis'te de bunun üzerinde durulmalıdır. Çünkü hiçbir şehit yakını bunu hak etmiyor. Şehitlerimizin arkasından vatan sağ olsun dedik. Hangi siyasi partinin vekili olursa olsun bizim için önemli değil. Bu milletin oyu ile seçilen bir vekilin, böyle ağıza alınmayacak şekilde küfretmesini kabul etmiyoruz. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir ilişkimiz yok. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Biz milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehit aileleri olarak bu işin takipçisi olacağız. Derhal istifa et."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Lütfü Türkkan#Şehit#Konya

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini