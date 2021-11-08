Konya, Aksaray ve Karaman'da şehit yakınlarından İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki

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Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi Başkanı Behiç Baş, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesini kınadı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğrunda toprağa düşmüş kahramanların yakınlarının herkese emanet olduğunu ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Şehidimizin can kardeşi olan gaziler olarak olayı kınıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve üniter devlet yapısı ilelebet devam edecektir. Bu vesileyle milletvekili Lütfü Türkkan'ı kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha tekerrür etmemesi dileğimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KONYA

Konya Şehit Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Pekdemir ise yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan olayın, mukaddesatı için en kıymetlilerini vatan uğruna feda eden aziz şehitlerin emaneti olan şehit ailelerini ve gazileri derinden yaraladığını ifade etti.

Pakdemir, şehidin emaneti olan yakınlarına yapılanların "hadsizlik" olduğunu ve kabul etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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"Feryat eden ve yüreği yanık bir şehit yakınına küfür etmek, sonrasında ise provokatörlükle suçlamak asla affedilmeyecek, ahlaka ve izana sığmayan şuursuzluktur. Bu sinkaflı sözleri sarf eden birinin milletvekili olması ise yüce Meclis'imizin saygınlığıyla beraber başta şehit aileleri olmak üzere milletimizin kendisi ve iradesine de yapılmış hakaret olarak tarihin kirli sayfalarında kayıtlara geçmiştir. Sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu özür videosunun bizim nazarımızda kıymet-i harbiyesi yoktur. Milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle yapmış olduğu bu terbiyesizliğinden ötürü İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesini istiyoruz."

AKSARAY

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Aksaray Şube Başkanı Hüseyin Koçak da dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ailesine yönelik hakaret içerikli küfrünün asla kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Koçak, şöyle konuştu:

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"Şehit yakınına bu şekilde hakaret, kimsenin haddi değildir. Meclis'te de bunun üzerinde durulmalıdır. Çünkü hiçbir şehit yakını bunu hak etmiyor. Şehitlerimizin arkasından vatan sağ olsun dedik. Hangi siyasi partinin vekili olursa olsun bizim için önemli değil. Bu milletin oyu ile seçilen bir vekilin, böyle ağıza alınmayacak şekilde küfretmesini kabul etmiyoruz. Bizim hiçbir siyasi partiyle bir ilişkimiz yok. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Biz milletvekilliğinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şehit aileleri olarak bu işin takipçisi olacağız. Derhal istifa et."