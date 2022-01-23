Konya - Adana karayolu 16 saattir trafiğe kapalı

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Konya'da ve ilçelerinde kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Konya - Adana karayolu dün saat 22.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Yaklaşık 16 saattir araç sürücüleri ve yolcular, yolun açılmasını bekliyor.

Kar yağışı ve tipi halen devam ederken, karayolları ekipleri yolda tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ereğli Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, belirli noktalarda yaptığı çalışmalarda sürücülerin Konya yönüne ilerlemesine izin vermiyor.

Sürücüleri yol boyunca bulunan tesislere ve şehir merkezine yönlendiren trafik ekipleri, tipinin can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Sürücülerden birçoğu geri dönerken, bazıları ise araçlarıyla 12 saattir yolun açılmasını bekliyor. Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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