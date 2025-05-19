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Konvoy magandalarına 180 bin lira ceza geliyor

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#Ali Yerlikaya#Konvoy#CEZA
Konvoy magandalarına 180 bin lira ceza geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hazırlanan yeni yasa tasarısıyla asker uğurlama veya düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verileceğini açıkladı.

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Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifini TBMM’ye sunduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama ve düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verilecek. 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir.”

 

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#Ali Yerlikaya#Konvoy#CEZA

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