Konvoy magandalarına 180 bin lira ceza geliyor

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Trafik güvenliğini doğrudan etkileyen 36 maddelik kanun değişikliği teklifini TBMM’ye sunduklarını kaydeden Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Hazırladığımız yeni yasa tasarısı ile bu tür olayları engellemek amacıyla caydırıcı yeni yasal düzenlemeler yaptık. Yeni yasa tasarısında artık asker uğurlama ve düğün konvoyu oluşturarak köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatıp trafiği engelleyen araç sürücülerine 180 bin lira para cezası verilecek. 120 gün ehliyetleri geçici olarak geri alınacak ve 120 gün araçları trafikten men edilecek. Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışabilir.”