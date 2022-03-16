Konversiyon bozukluğu nedir, belirtileri nelerdir?

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Konversiyon bozukluğu, bir nevroz çeşidi, belirtilerini konversiyon bozukluğunun belirtilerinin oluşturduğu histeri tablosudur. Konversiyon, bilinçdışına itilen libido yüklü psişik içeriklerin bedensel belirtilere dönüşümüne psikanaliz verilen isimdir. Libidonun başlangıçtaki içgüdüsel amaçlara yönelmesi, biliçdışına atılmış istekler, konversiyon belirtileriyle kendilerine simgesel yoldan dışavurum sağlarlar.



Histeri hastalarının kendi hareket ve sözlerine özel bir ilgi ve beğeni gösterip aynı ilgi ve beğeniyi beklemeleridir. Histerikler hem tedavi olmak için psikiyatrlara başvurur, hem de hastalıklarından asla kurtulmak istemezler.



KONVERSİYON BELİRTİLERİ NELER?



Konversiyon belirtileri genellikle stresli durumlarda aniden ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında bazen bu belirtilerin ikincil bir kazanç (sorumluluktan kaçma ya da dikkat çekme) sonucu ortaya çıktığı görülmektedir. Böyle durumlarda kişiler genellikle telaşsız ve sakindirler, belirtilerin geçmesini istemezler. Konversiyon belirtileri genellikle ergenlik veya erken yetişkinlik döneminde gelişir. Histeri ciddi bir psikiyatrik bozukluktur. Sözel olarak ruhsal gerilimini ve sıkıntısını anlatamayan hasta, beden dili ile dış dünyaya püskürür. Bu püskürme felç, körlük, konuşma bozukluğu, tikler, sara nöbeti benzeri nöbetler, yürüyüş bozukluğu ve titremeler olarak ortaya çıkar. Histeriye depresyon ve anksiyete (telaş, kaygı) eşlik eder.

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Psikanaliz Üzerine adlı yazısında Sigmund Freud şöyle der: "Hastalığın ortaya çıkmasının nedeni, hastalığı oluşturan durumlarda kişinin içinde oluşmuş emosyanlar normal bir dışavurum olanağına kavuşturulamamakta, sıkışıp kalmış duygular anormal bir konu yapılmaktadır. Bir bölümü ruhsal yaşam için sürekli bir yük oluşturmakta, sürekli uyarıcı kaynaklar durumunda varlıklarını korumaktadır. Bir bölümü de normal bedensel innervasyonlara (uyarılma) ve tutukluluklara dönüşmekte, böylece hastalığın bedensel belirtileri ortaya çıkmaktadır.