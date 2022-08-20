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Konutta yeni hamle eylül ayında

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Konut#Kira
Konutta yeni hamle eylül ayında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut, kira fiyatlarında dikkat çeken dengesiz yükselişe karşı eylül ayında yeni bir hamleyi kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı’nda, 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinde tamamlanan ilk etabın teslim törenine katıldı. Buradaki konuşmasında eylül ayına işaret eden Erdoğan, “Konut, kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız” dedi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

DEPREMDE BİTİP TÜKENDİLER

“2 gün önce 18 bin insanımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yıldönümüydü. Depremin üzerinden 23 yıl geçti ama acısı yüreklerimizde hala ilk günkü gibi tazedir. Peki o deprem afetinde acaba iktidar ne yaptı? Tamamen bittiler, tükendiler. Fakat biz iktidara geldik, bütün bu yıkılan yerleri ayağa kaldırdık. Bugüne kadar 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Özellikle sosyal konut inşası alanında dünyaya örnek olacak modeli uygulamaya geçirdik. Tüm bu çalışmalarla ülkemizdeki yapıların yüzde 60’ını yani 50 milyon vatandaşımızı afetlere karşı koruma altına aldık. İnşallah hedefimiz yeni başlatacağımız hamlelerle önümüzdeki 5 yıl içinde 85 milyonun tamamını bu güvenli şemsiye altına almaktır.”

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300 BİN BİNAYI DÖNÜŞTÜRDÜK

“Geçmişte yaşadığımız acıları ve önümüzdeki potansiyel tehditlerin büyüklüğünü göz önüne alarak İstanbul’u kentsel dönüşüm projelerimizin merkezi olarak ilan ettik. Bugüne kadar İstanbul’da 300 bin konutu dönüştürerek gerçekten zor bir işi gerçekleştirdik. Tarihi bir başarıya imza attık. Halihazırda sahada 140 bin konut ve iş yerinin dönüşümü devam ediyor. Güngören, Tozkoparan, Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa gibi yerlerde çalışmalar hızla sürüyor. Kirazlıtepe’de 5 bin konutluk dönüşüm gerçekleşiyor. Kartal, Beyoğlu, Beykoz, Silivri, Çatalca, Fatih gibi 9 ilçenin tamamında projeleri tamamlamak için 10 binlerce işçi ve mühendisimiz arı gibi çalışıyor.

DENGESİZ YÜKSELİŞİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ

Bizim ideallerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. Onlar yapmaya değil yıkmaya geleceklerini söylüyorlar. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızın büyüklüğü yapılan işin çapını ortaya koyuyor. Bunlar Türkiye için başlı başına bir devrimdir. Şimdi bunu biraz daha ileri taşıyoruz. İnşallah önümüzdeki ayın ortasına doğru hem konut, hem kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, hem de depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni bir hamleyi milletimizle paylaşacağız.”

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Konut#Kira

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